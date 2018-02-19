Создатели World of Warcraft дали возможность снова пройти рейд Ulduar
Создатели World of Warcraft с новым обновлением дали возможность фанатам игры снова пройти локацию Ulduar. Там можно найти ценные предметы, которые помогут при выполнении дальнейших заданий.
Этот популярный рейд был доступен в далеком 2009 году, геймеры встретили новинку с восторгом. К сожалению, испытать ностальгические чувства дадут только в течении 7 дней, потом только раз в несколько месяцев.
Игроки могут победить всех врагов рейда, как и девять лет назад, собравшись в группу от 10 до 30 человек.
Этот популярный рейд был доступен в далеком 2009 году, геймеры встретили новинку с восторгом. К сожалению, испытать ностальгические чувства дадут только в течении 7 дней, потом только раз в несколько месяцев.
Игроки могут победить всех врагов рейда, как и девять лет назад, собравшись в группу от 10 до 30 человек.
Автор: Северов Андрей