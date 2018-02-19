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Создатели World of Warcraft дали возможность снова пройти рейд Ulduar
Создатели World of Warcraft с новым обновлением дали возможность фанатам игры снова пройти локацию Ulduar. Там можно найти ценные предметы, которые помогут при выполнении дальнейших заданий.


Создатели World of Warcraft дали возможность снова пройти рейд Ulduar


Этот популярный рейд был доступен в далеком 2009 году, геймеры встретили новинку с восторгом. К сожалению, испытать ностальгические чувства дадут только в течении 7 дней, потом только раз в несколько месяцев.



Игроки могут победить всех врагов рейда, как и девять лет назад, собравшись в группу от 10 до 30 человек.

Автор: Северов Андрей
Вчера, 18:24
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