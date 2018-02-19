Взгляд в будущее космонавтики: Что может стать с МКС после 2024 года

В случае, если главы космических агентств все же решать вывести МКС из эксплуатации, на Землю упадут примерно 120 тонн обломков. По словам заместителя начальника отдела баллистики РКК «Энергия» Рафаила Муртазина, в настоящее время подобная возможность практически исключается. Примерно 120 тонн обломков упали на поверхности и при уничтожении станции «Мир», которая была в три раза меньше по объему, чем МКС. Муртазин рассказал, что технически сход станции с орбиты возможен, но он должен будет проходить в несколько этапов. В первую очередь, МКС должна опуститься до 335 километров. При 279 километрах объект достигнет так называемую «точку невозврата». Это означает, что станцию уже не получится поднять в воздух даже при дополнительной заправке. На высоте примерно в 100 километров от станции отделяться все батареи и охлаждающее оборудование. По расчетам специалистов, обломки должны будут упасть в Тихий океан, покрыв примерно 6 тысяч квадратных километров его площади.Александр Железняков, являющийся академиком Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского, на одном из форумов ответил на вопрос касательно того, что будет с МКС после ухода с нее NASA. По его словам, существенные изменения в данном случае не предвидятся. До 2024 года работа станции полностью согласована всеми сторонами проекта. К тому моменту ей будет уже 25 лет, ввиду чего она может просто морально устареть и требовать обновления.«Компьютеры, которые появились 10 лет назад, уже сейчас не соответствуют многим требованиям. «Роскосмос» и NASA пытаются выйти из сложившейся ситуации разными методами, но они пока не приносят никакого результата. В то же время, мы не можем дать однозначную оценку касательно расходов на перевозку аппаратуры. Решение по поводу продления срока службы станции будет принято в 2021 году. Тогда мы сможем увидеть пик дискуссий на эту тему. В случае, если МКС никто не приобретет, ее придется сводить с орбиты, что также потребует массу затрат. Туда, скорее всего, отправят грузовики с топливом для того, чтобы станция смогла постепенно опуститься в направлении Земли. Большая часть обломков МКС сгорит еще в верхних слоях атмосферы, но некоторые сегменты все же попадут на планету», - рассказал Железняков.«NASA не сможет нормально руководить МКС без русских. Они занимаются поставками и большей частью запусков с грузами, из-за чего без них будет очень тяжело. Более вероятным является обратный вариант. В то же время, без русских мы не сможем разобраться в их системах, ввиду чего потребуется почти полная замена оборудования. Пока данный вопрос остается открытым, что дает нам возможность не переживать на этот счет, но готовиться к любому развитию событий», - рассказал космический консультант CBS News Билл Харвуд.Ранее о возможности прекращения работы на МКС заявлял и американский президент Дональд Трамп. По его словам, инвестиции в проект не имеют почти никакой отдачи, ввиду чего США стоит задуматься о создании независимой станции, на которой будут работать исключительно локальные специалисты. Окончательное решение на этот счет не было принято президентом, так как пока МКС работает в рамках ранее подписанного договора между всеми странами, являющимися партнерами в проекте. За более чем 55 лет эры пилотируемой космонавтики влияние невесомости на человека до сих пор не полностью изучено. Исследователи из США неоднократно сообщали, что ожидание активности от третьих сторон чаще всего является причиной данной тенденции.Эксперты не исключают и отделение от МКС российского сегмента. В данном случае «Роскосмос» может получить многоцелевую лабораторию, применяя ее также для контроля за своими спутниками. Главной целью лаборатории станет обработка технологий освоения дальнего космоса.В «Центре Хруничева» новый модуль, который может прийти на замену МКС, строят с 1995 года. Он является дублером другого функционального грузового блока, но разрабатывается исключительно за российские средства, в отличие от «Зари». Из наиболее странных и конспирологических теорий стоит выделить создание из МКС межпланетной заправочной станции. По мнению уфологов, РФ и США уже давно сотрудничают с инопланетянами, которым нужна энергия для полетов на большие расстояния. Пока же МКС функционирует в прежнем режиме, ввиду чего делать прогнозы по поводу ее будущего рано.