Озвучена стоимость седана Audi A8 для рынка России
Немецкий производитель озвучил стоимость нового седана Audi A8 для рынка России. В дилерские центры модель поступит уже в марте 2018 года, а также компания открыла предзаказ на новинку.
Audi A8 будет предлагаться покупателю в двух модификациях, одна из которых — удлиненная. В базовой версии россиянам придется отдать за седан от немецкого бренда более 5,93 млн рублей. Эксперты отмечают, что внешность авто имеет сходство с концептуальным вариантом Audi Prologue. Оснащена новинка гибридной установкой, сочетающей работающий на бензине V6 TFSI объемом 3.0 литра и мощностью 340 “лошадей”, литий-ионную батарею, а также стартер-генератор. В качестве трансмиссии предусмотрена АКПП на восемь скоростей. В базовой версии также ожидается наличие полного привода.
В список оснащения Audi A8 входит современная мультимедийная система, электронная приборная панель, сиденья из кожи с возможностью подогрева, а еще климат-контроль и ряд систем безопасности. Главными конкурентами седана в РФ окажутся Mercedes S 450 4Matic и BMW 740Li xDrive.
Audi A8 будет предлагаться покупателю в двух модификациях, одна из которых — удлиненная. В базовой версии россиянам придется отдать за седан от немецкого бренда более 5,93 млн рублей. Эксперты отмечают, что внешность авто имеет сходство с концептуальным вариантом Audi Prologue. Оснащена новинка гибридной установкой, сочетающей работающий на бензине V6 TFSI объемом 3.0 литра и мощностью 340 “лошадей”, литий-ионную батарею, а также стартер-генератор. В качестве трансмиссии предусмотрена АКПП на восемь скоростей. В базовой версии также ожидается наличие полного привода.
В список оснащения Audi A8 входит современная мультимедийная система, электронная приборная панель, сиденья из кожи с возможностью подогрева, а еще климат-контроль и ряд систем безопасности. Главными конкурентами седана в РФ окажутся Mercedes S 450 4Matic и BMW 740Li xDrive.
Автор: Марина Вебер