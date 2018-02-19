Евгений Плющенко принял дочь Филиппа Киркорова в свою школу фигурного катания
Известный российский фигурист Евгений Плющенко, на счету которого много наград и звание заслуженного мастера спорта России, принял в личную академию фигурного катания для дальнейшего обучения дочь Филиппа Киркорова. Фигурист намерен помочь ей достичь чемпионских вершин в этом спорте.
В академии Евгения Плющенко учится и его наследник Александр, который много времени проводит на тренировках и усердно учится. У начинающего спортсмена уже есть личный счет в французском банке, на который и переводятся все заработанные ним средства.
Скоро к Александру Плющенко присоединится партнерша по катанию на коньках, наследница Филиппа Киркорова Алла-Виктория. Она имеет большое стремление к занятиям фигурным катанием, поэтому будет учится в той же группе, что и сын Плющенко.
Яна Рудковская, жена Евгения Плющенко, считает, что дети будут очень хорошо смотреться на льду вместе. Фигурист также, отметил хорошие данные и предрасположенность Аллы-Виктории к этому спорту.
В академии Евгения Плющенко учится и его наследник Александр, который много времени проводит на тренировках и усердно учится. У начинающего спортсмена уже есть личный счет в французском банке, на который и переводятся все заработанные ним средства.
Скоро к Александру Плющенко присоединится партнерша по катанию на коньках, наследница Филиппа Киркорова Алла-Виктория. Она имеет большое стремление к занятиям фигурным катанием, поэтому будет учится в той же группе, что и сын Плющенко.
Яна Рудковская, жена Евгения Плющенко, считает, что дети будут очень хорошо смотреться на льду вместе. Фигурист также, отметил хорошие данные и предрасположенность Аллы-Виктории к этому спорту.
Автор: Богданова Ярослава