Эксперт Apple выявил уязвимость APFS, которая способна вызвать потерю данных

Образ диска Disk Image, обычно используемый macOS, «монтируется» как том в Finder. В нем заключаются содержимое, а также структура тома, включая USB, CD и данные на жестком диске.Образы применяют несколько приложений Mac, к примеру, для клонирования либо резервного копирования. Эксперт заметил, что разреженные образы некорректно ведут себя с объемом пространства диска: ОС неправильно определяет количество свободного места.Бомбич выяснил, что SparseBundle Image почему-то показывает свободное место, когда диск занят. Потом он скопировал видео на том, чтобы посмотреть, что случится.Файл скопировался без каких-либо ошибок. Эксперт открыл его и проверил, проигрывается ли он от старта до конца. Видео шло, но после отключения и перезапуска оно было повреждено. Бомбич обнаружил 2 ошибки в diskimages-helper macOS, вызвавшие такой результат.Стало понятно, что информация записывается в пустоту, так как ОС не предупреждает о том, что на базовом диске мало места для хранения. Данные доступны на протяжении короткого времени после записи, однако после перезагрузки возникают повреждения.Эксперт заявил, что лишь 7% тех, кто пользуется Carbon Copy Cloner, привыкли хранить резервные копии как разреженные файлы и только 12 из них применяют APFS. «Пока не устранится ошибка, мы рекомендуем избегать образов APFS в работе с любыми приложениями», — отметил Бомбич.