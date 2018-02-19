Mercedes-Benz уже принимает в России предзаказы на Gelandewagen G500
Mercedes-Benz уже принимает предзаказы на обновленную версию модели G-Class. В России новый Gelandewagen G500 имеет начальную стоимость 8,9 млн рублей.
Есть дополнительный пакет «AMG Line», который включает в себя диски R20, настроенную на спортивный лад выхлопную систему и более престижную отделку салона. Сам пакет стоит 289 000 рублей, а обновленный салон 469 000 рублей. Автомобиль имеет такие режимы работы: комфортный, спортивный, экономичный, индивидуальный, а также G-Mode, который блокирует все три дифференциала и даст возможность проехать в жестком бездорожье.
Mercedes-Benz G-Class G500 будет предлагаться в России с 4-литровым мотором V8, мощностью 422 л.с. и сочетаться с АКПП, имеющей 9 ступеней. Динамические характеристики: разгон 0-100 км/ч за 5,9 с., максимальная скорость упирается в потолок 210 км/ч.
Есть дополнительный пакет «AMG Line», который включает в себя диски R20, настроенную на спортивный лад выхлопную систему и более престижную отделку салона. Сам пакет стоит 289 000 рублей, а обновленный салон 469 000 рублей. Автомобиль имеет такие режимы работы: комфортный, спортивный, экономичный, индивидуальный, а также G-Mode, который блокирует все три дифференциала и даст возможность проехать в жестком бездорожье.
Mercedes-Benz G-Class G500 будет предлагаться в России с 4-литровым мотором V8, мощностью 422 л.с. и сочетаться с АКПП, имеющей 9 ступеней. Динамические характеристики: разгон 0-100 км/ч за 5,9 с., максимальная скорость упирается в потолок 210 км/ч.
Автор: Северов Андрей