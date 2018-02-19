Стас Пьеха показал в Instagram неувядающую Илону Броневицкую
Семейным фотоснимком со своей «вечно молодой» мамой Илоной Броневицкой поделился в Instagram Стас Пьеха. При этом в комментарии певец отметил песню, которой должен быть благодарен за свое появление на свет.
Пьеха поздравил маму с днем рождения семейным фото. На нем музыкант позирует в обнимку с собственной родительницей, которой исполнилось 57 лет. Многие пользователи социальных сетей отметили, что обе звезды очень хорошо выглядят, а Броневицкая и вовсе «не дотягивает» до своего возраста по внешности.
«Мама говорит, что своим появлением на свет я обязан во многом George Benson и его песне Masquerade. Теперь это одна из моих любимых песен», - написал певец.
Пьеха поздравил маму с днем рождения семейным фото. На нем музыкант позирует в обнимку с собственной родительницей, которой исполнилось 57 лет. Многие пользователи социальных сетей отметили, что обе звезды очень хорошо выглядят, а Броневицкая и вовсе «не дотягивает» до своего возраста по внешности.
«Мама говорит, что своим появлением на свет я обязан во многом George Benson и его песне Masquerade. Теперь это одна из моих любимых песен», - написал певец.
Автор: Сёмина Виктория