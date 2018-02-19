Ученые научились определять аутизм по анализу мочи
По данным, размещенным в научном издании Molecular Autism, исследователи из Великобритании нашли способ выявлять аутизм через анализ крови и мочи. Специалисты определили взаимосвязь аутизма с дефектом белков в плазме крови от окисления и состояний, от которых активный кислород или углеводы, выполняющие функцию восстановления, например, глюкоза и фруктоза, внезапно меняют белки.
Для эксперимента ученые сделали забор крови и мочи у 38 детей с заболеванием аутизма и у 31 совершенно здорового ребенка. Таким образом, результаты показали, что у нездоровых детей степень процессов окисления и гликирования слишком высокие.
На сегодня такое диагностирование является самым достоверным методом определения недуга. Следующие исследования специалисты проведут на других испытуемых с целью выявить заболевание в начальной форме.
Для эксперимента ученые сделали забор крови и мочи у 38 детей с заболеванием аутизма и у 31 совершенно здорового ребенка. Таким образом, результаты показали, что у нездоровых детей степень процессов окисления и гликирования слишком высокие.
На сегодня такое диагностирование является самым достоверным методом определения недуга. Следующие исследования специалисты проведут на других испытуемых с целью выявить заболевание в начальной форме.
Автор: Богданова Ярослава