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В Москве водитель устроил стрельбу во время конфликта на МКАД
В Москве во время развернувшегося на МКАД дорожного конфликта один из водителей устроил стрельбу. Такие данные предоставляют общественности массмедиа, ссылаясь на экстренные службы столицы.

В Москве водитель устроил стрельбу во время конфликта на МКАД

Представители ГУ МВД по Московской области рассказали, что происшествие на МКАД отмечено днем понедельника, 19 февраля. Предварительно, между несколькими водителями прямо на 5 км автодороги завязался конфликт. В процессе перепалки один из присутствующих достал травматическое оружие и осуществил выстрел, попав прямо в ногу оппоненту. После содеянного подозреваемый сел в авто марки Ford и поспешно скрылся с места происшествия в неизвестном направлении, оставив жертву на дороге.

Потерпевшему гражданину потребовалась помощь медицинских работников, и его в итоге госпитализировали. Сейчас сотрудники органов правопорядка Москвы занимаются поисками стрелявшего, также впоследствии может приниматься соответствующее процессуальное решение. Неизвестно, что именно послужило причиной ссоры двух водителей.

Автор: Марина Вебер
Вчера, 18:06
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