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Актриса Дженнифер Лоуренс решила приостановить актерскую деятельность
По данным ВВС, известная американская актриса Дженнифер Лоуренс решила приостановить свою актерскую деятельность. Как утверждает знаменитость, она хочет заняться активистским делом.

Актриса Дженнифер Лоуренс решила приостановить актерскую деятельность


Лоуренс стала содействовать с компанией Represent.Us не участвующей в коммерческой деятельности, а занимающейся борьбой с взятками в политической сфере и поддерживает законы против продажности. Актриса намерена отложить актерскую деятельность на год. Единственной на сегодня кинолентой, где снимется актриса, станет роль шпионки Доминик Егоровой в фильме «Красный воробей».

Примечательно, что Дженнифер Лоуренс с давних пор является гражданской активисткой. Актриса стала первой знаменитостью выступившей за неравенство зарплат в Голливуде еще в 2015 году. Помимо этого, знаменитость принимает участие в Женских маршах.

Автор: Богданова Ярослава
Вчера, 18:16
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