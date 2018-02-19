Минфин выступил за отмену принятой поправки в закон об ОСАГО
Минфин России призывает “отозвать” поправку, внесенную недавно в закон об ОСАГО. Она затрагивает распространение применения европротокола на ДТП, если его участниками стали более двух авто.
При этом члены Российского союза автостраховщиков инициативу со стороны Минфина поддерживают. Применяют европротокол, как правило, при несерьезных авариях, если в них имел место только материальный ущерб. Ситуация разрешается без вызова ГИБДД, но только если обе стороны сошлись в ее решении и участниками ДТП оказались не более двух авто. Поправки же меняют правила, а еще с июля в РФ также повышается лимит выплат, в большинстве своем с 50 до 100 тысяч.
Вопросы у Мифина оставляет количество участников аварии, подпадающей под европротокол, а также отсутствие фактической договоренности между фигурантами ДТП об обстоятельствах случившегося. В частности, неопределенность вины ставит в затруднительное положение страховщиков, и это может создавать трудности в процессе выплат компенсаций, что окажется неудобным для обеих сторон.
При этом члены Российского союза автостраховщиков инициативу со стороны Минфина поддерживают. Применяют европротокол, как правило, при несерьезных авариях, если в них имел место только материальный ущерб. Ситуация разрешается без вызова ГИБДД, но только если обе стороны сошлись в ее решении и участниками ДТП оказались не более двух авто. Поправки же меняют правила, а еще с июля в РФ также повышается лимит выплат, в большинстве своем с 50 до 100 тысяч.
Вопросы у Мифина оставляет количество участников аварии, подпадающей под европротокол, а также отсутствие фактической договоренности между фигурантами ДТП об обстоятельствах случившегося. В частности, неопределенность вины ставит в затруднительное положение страховщиков, и это может создавать трудности в процессе выплат компенсаций, что окажется неудобным для обеих сторон.
Автор: Марина Вебер