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Валентина Талызина всегда на первое место ставила карьерный рост вместо семьи
Валентина Талызина всегда на первое место ставила карьерный рост, а не семью. Ее дочь Ксения Хаирова только сейчас наладила отношения с матерью.

Валентина Талызина всегда на первое место ставила карьерный рост вместо семьи


Знаменитая артистка Валентина Талызина сразу же после рождения дочери развелась с первым и единственным мужем. 83-летней звезде тогда некогда было заниматься воспитанием дочери, она возложила эту функцию на свою мать - Анастасию Трифоновну. В одной из передач она призналась, что мало общалась и участвовала в жизни ребенка и спустя столько лет абсолютно не жалеет о своем выборе. Ей приходилось содержать обоих родственников.

Впоследствии дочка была так обижена, что отказалась от звездной фамилии. Ксения Хаирова имела с матерью очень сложные отношения и поддерживала отца. Она до сих пор не понимает, как можно было выбрать работу вместо воспитания единственного чада. Хаирова пошла по ее стопам, но не имеет ярких, запоминающихся ролей, и в этом она винит критику и отсутствие материнской помощи.

Сейчас отношения между членами семьи наладились. Мать и бабушка помогают встать на ноги 18-летней Анастасии Талызиной. Она хотела сделать карьеру балерины, но травма поставила крест на этих планах. Сейчас девушка учится на актрису и желает, чтобы в ихней семье царил мир и согласие.

Автор: Северов Андрей
Вчера, 21:00
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