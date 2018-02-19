Xiaomi Mi 7 обзаведется фирменной системой Face ID
Смартфон Xiaomi Mi 7 от китайского разработчика обзаведется фирменной системой Face ID. Ориентировочная стоимость устройства после выхода на рынок должна составить порядка 470 долларов.
Для работы Face ID задействуют специальные датчики, размещенные во фронтальной части Xiaomi Mi 7. По неофициальным данным, смартфон оснастят дисплеем на 5,65 дюймов, а за производительность должен отвечать процессор Snapdragon 845 с ядрами Kryo 385. Графикой займется Adreno 630, пока объем ОЗУ может достигать до 8 ГБ. Встроенной памяти должно оказаться до 128 ГБ. Помимо аккумулятора на 4480 мАч, ожидается наличие функции беспроводной зарядки. ОС Android 8.0 Oreo представлена в устройстве в фирменной оболочке MIUI 9.
Впрочем, все имеющаяся информация преимущественно предоставляется инсайдерами, и ключевые подробности о технической части Xiaomi Mi 7 неизвестны. Не озвучиваются также и конкретные сроки старта продаж смартфона.
Ранее эксперты озвучили ключевые причины такой популярности смартфонов Xiaomi.
Для работы Face ID задействуют специальные датчики, размещенные во фронтальной части Xiaomi Mi 7. По неофициальным данным, смартфон оснастят дисплеем на 5,65 дюймов, а за производительность должен отвечать процессор Snapdragon 845 с ядрами Kryo 385. Графикой займется Adreno 630, пока объем ОЗУ может достигать до 8 ГБ. Встроенной памяти должно оказаться до 128 ГБ. Помимо аккумулятора на 4480 мАч, ожидается наличие функции беспроводной зарядки. ОС Android 8.0 Oreo представлена в устройстве в фирменной оболочке MIUI 9.
Впрочем, все имеющаяся информация преимущественно предоставляется инсайдерами, и ключевые подробности о технической части Xiaomi Mi 7 неизвестны. Не озвучиваются также и конкретные сроки старта продаж смартфона.
Ранее эксперты озвучили ключевые причины такой популярности смартфонов Xiaomi.
Автор: Марина Вебер