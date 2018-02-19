Михаил Терехин признался в отцовстве ребенка Анны Калашниковой
Михаил Терехин признался в отцовстве ребенка Анны Калашниковой на ток-шоу «На самом деле». Так, по словам экс-возлюбленного Ксении Бородиной, супруга Прохора Шаляпина изменяла мужу с ним.
«Мы тогда состояли в отношениях с возлюбленной Шаляпина, она просила меня жениться на ней, но я не хотел расставаться с Бородиной», - заявил Терехин, утверждая, что именно он является отцом двухлетнего Даниила.
Первенец у Калашниковой появился в 2015 году. Тогда все были уверены, что отцом стал Шаляпин, однако после прохождения ДНК теста оказалось, что это не так. Тема определения отцовства впоследствии неоднократно всплывала в рамках различных шоу, однако всегда оставалась загадкой. На этот раз о нем заявил Терехин.
«Мы тогда состояли в отношениях с возлюбленной Шаляпина, она просила меня жениться на ней, но я не хотел расставаться с Бородиной», - заявил Терехин, утверждая, что именно он является отцом двухлетнего Даниила.
Первенец у Калашниковой появился в 2015 году. Тогда все были уверены, что отцом стал Шаляпин, однако после прохождения ДНК теста оказалось, что это не так. Тема определения отцовства впоследствии неоднократно всплывала в рамках различных шоу, однако всегда оставалась загадкой. На этот раз о нем заявил Терехин.
Автор: Сёмина Виктория