Лиза Пескова поделилась семейным снимком из бани
Лиза Пескова, дочь пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, поделилась с поклонниками семейным фото, где все позируют в банных халатах. Соответствующий кадр появился на странице девушки в Instagram.
Предположительно, сделано такое семейное фото после купания родственников в бане. Поклонники Лизы Песковой предположили, что она решила провести время в компании своего отца и его возлюбленной Татьяны Навки. На снимке Дмитрий Песков сидит на кровати, приобнимая супругу, а рядом с ними находятся и наследники пары. “Песконавки в сборе”, — подписала Елизавета свою публикацию.
Подписчики страницы Лизы Песковой были удивлены увидеть пресс-секретаря президента РФ в такой непринужденной домашней атмосфере. “Приятно смотреть! Собрались вместе по-доброму!!!” — восхитились в комментариях фолловеры. Впрочем, нашлись и хейтеры, начавшие интересоваться, на чьи деньги семейство устраивает для себя роскошный отдых.
Ранее, как сообщалось, Татьяна Навка поделилась нежным снимком в компании своего супруга.
Предположительно, сделано такое семейное фото после купания родственников в бане. Поклонники Лизы Песковой предположили, что она решила провести время в компании своего отца и его возлюбленной Татьяны Навки. На снимке Дмитрий Песков сидит на кровати, приобнимая супругу, а рядом с ними находятся и наследники пары. “Песконавки в сборе”, — подписала Елизавета свою публикацию.
Подписчики страницы Лизы Песковой были удивлены увидеть пресс-секретаря президента РФ в такой непринужденной домашней атмосфере. “Приятно смотреть! Собрались вместе по-доброму!!!” — восхитились в комментариях фолловеры. Впрочем, нашлись и хейтеры, начавшие интересоваться, на чьи деньги семейство устраивает для себя роскошный отдых.
Ранее, как сообщалось, Татьяна Навка поделилась нежным снимком в компании своего супруга.
Автор: Марина Вебер