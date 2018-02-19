ОБСЕ обнародовала отчет о нападении на здание Россотрудничества в Киеве
Представители ОБСЕ обнародовали отчет, где содержатся сведения о нападении на здание Россотрудничества, размещенное в Киеве. Инцидент имел место в столице Украины в минувшие выходные, о чем в пресс-ведомстве миссии рассказали 19 февраля.
Согласно отчету, около 15:00 часов воскресенья, 18 февраля, порядка 70 облаченных в повязки и балаклавы мужчин разбили в отделении “Сбербанка” стекла. После этого нарушители порядка вооружились камнями и яйцами, начав активно забрасывать указанными предметами здание Россотрудничества. Представители ОБСЕ зафиксировали во время беспорядков ряд разбитых окон, а также повреждение фасада конструкции.
Атаки на здание Россотрудничества продолжались в Киеве на протяжении нескольких дней, а их участниками становились местные группировки националистического направления. Стены здания неизвестные “украсили” оскорбительными высказываниями, также в первый день беспорядков оказался осквернен российский флаг, а на следующий день, помимо фасада, пострадала еще и дверь.
Согласно отчету, около 15:00 часов воскресенья, 18 февраля, порядка 70 облаченных в повязки и балаклавы мужчин разбили в отделении “Сбербанка” стекла. После этого нарушители порядка вооружились камнями и яйцами, начав активно забрасывать указанными предметами здание Россотрудничества. Представители ОБСЕ зафиксировали во время беспорядков ряд разбитых окон, а также повреждение фасада конструкции.
Атаки на здание Россотрудничества продолжались в Киеве на протяжении нескольких дней, а их участниками становились местные группировки националистического направления. Стены здания неизвестные “украсили” оскорбительными высказываниями, также в первый день беспорядков оказался осквернен российский флаг, а на следующий день, помимо фасада, пострадала еще и дверь.
Автор: Марина Вебер