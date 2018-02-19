Призёр Олимпиады из Швеции призвал спортсменов бойкотировать соревнования в РФ
Серебряный призёр Олимпиады-2018 Себастьян Самуэльссон, представляющий на состязаниях Швецию, призвал спортсменов бойкотировать соревнования в РФ. Биатлонист сослался на сведения организации WADA.
«По моему убеждению, государство, где не проводит работу никакая антидопинговая организация, и которому специалисты WADA не позволили организовывать тестирования, не должно принимать на своей территории чемпионаты», – заявил призёр из Швеции, призвав остальных спортсменов поддержать его в бойкотировании соревнований в РФ. Самуэльссон назвал позором нежелание прислушаться к его призывам сотрудников Международного союза биатлонистов (IBU), отметив, что это его крайне удручило.
Ранее портал «Актуальные новости» сообщал о травле на Олимпиаде лыжницы из РФ, из-за чего она не смогла добиться победы.
«По моему убеждению, государство, где не проводит работу никакая антидопинговая организация, и которому специалисты WADA не позволили организовывать тестирования, не должно принимать на своей территории чемпионаты», – заявил призёр из Швеции, призвав остальных спортсменов поддержать его в бойкотировании соревнований в РФ. Самуэльссон назвал позором нежелание прислушаться к его призывам сотрудников Международного союза биатлонистов (IBU), отметив, что это его крайне удручило.
Ранее портал «Актуальные новости» сообщал о травле на Олимпиаде лыжницы из РФ, из-за чего она не смогла добиться победы.
Автор: Воробьева Алина