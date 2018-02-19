Samsung готовится представить производительный планшет Galaxy Tab S4
Samsung готовится представить свой новый производительный планшет Galaxy Tab S4. Новинка будет впервые официально показана на выставке в Барселоне.
Технические характеристики гаджета засветились в бенчмарке GFXBench. Устройство должно стать самым мощным Android-планшетом в этом году. На нем установлен 8-ядерный центральный процессор от Qualcomm - Snapdragon 835, который имеет графику от Adreno 530. Экран размером 10,5 дюймов 2560 на 1600 точек, 4 ГБ памяти для оперативных задач и 64 ГБ под различные файлы. Сзади установлена 12 Мп камера, а фронтальная имеет 7 Мп.
ОС представлена новейшей Android 8.0 Oreo. Звук без наушников дадут динамики от фирмы AKG, есть стилус S Pen. Для более удобной печати разработчики дали возможность подключить клавиатуру. Super AMOLED-экран имеет насыщенный черный цвет, который обеспечит приятный просмотр мультимедийного контента.
Технические характеристики гаджета засветились в бенчмарке GFXBench. Устройство должно стать самым мощным Android-планшетом в этом году. На нем установлен 8-ядерный центральный процессор от Qualcomm - Snapdragon 835, который имеет графику от Adreno 530. Экран размером 10,5 дюймов 2560 на 1600 точек, 4 ГБ памяти для оперативных задач и 64 ГБ под различные файлы. Сзади установлена 12 Мп камера, а фронтальная имеет 7 Мп.
ОС представлена новейшей Android 8.0 Oreo. Звук без наушников дадут динамики от фирмы AKG, есть стилус S Pen. Для более удобной печати разработчики дали возможность подключить клавиатуру. Super AMOLED-экран имеет насыщенный черный цвет, который обеспечит приятный просмотр мультимедийного контента.
Автор: Северов Андрей