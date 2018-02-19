Эвелина Бледанс покорила фанатов шикарным полупрозрачным платьем
Эвелина Бледанс покорила фанатов в Instagram шикарным полупрозрачным платьем. На новом фото актриса предстала в красивом вечернем образе и заявила, что хочет "поменять" понедельник с пятницей.
Новое платье Бледанс фанаты оценили высоко. Шикарный красный полупрозрачный наряд в пол, который выгодно подчеркнул фигуру звезды, приглянулся многим. Актрису сравнили в комментариях со звездой Голливуда и жар-птицей, рассыпались множеством комментариев и комплиментов.
"Давайте превратив вечер понедельника в вечер пятницы? Что нам мешает?" - подписала публикацию Эвелина Бледанс.
Ранее фанаты обсуждали, как звезды в бассейне слетел бюстгальтер.
Новое платье Бледанс фанаты оценили высоко. Шикарный красный полупрозрачный наряд в пол, который выгодно подчеркнул фигуру звезды, приглянулся многим. Актрису сравнили в комментариях со звездой Голливуда и жар-птицей, рассыпались множеством комментариев и комплиментов.
"Давайте превратив вечер понедельника в вечер пятницы? Что нам мешает?" - подписала публикацию Эвелина Бледанс.
Ранее фанаты обсуждали, как звезды в бассейне слетел бюстгальтер.
Автор: Екатерина Кузнецова