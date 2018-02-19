Эксперт смоделировал ситуацию на борту разбившегося в Подмосковье Ан-148
Эксперт смоделировал ситуацию, которая могла наблюдаться на борту самолета Ан-148 перед крушением в Подмосковье. Варианты развития событий представил пилот Михаил Павлов, о чем сообщает “Пятый канал”.
Для своих целей специалист задействовал симулятор самолета Boeing 737. Ранее представители МАК сделали вывод, что пилоты Ан-148 перед тем, как подняться в воздух, не активировали функцию обогрева приемников полного давления. Именно благодаря последним и определяется скорость движения лайнера. Такая ошибка могла повлечь за собой замерзание датчиков и некорректное отображение скорости.
При использовании симулятора пилот потратил всего несколько минут на выявление проблемы с задействованием инструкции и ее устранение. В реальной же ситуации такого количества времени у экипажа не было. Решить проблему можно было бы посредством наращивания скорости Ан-148, но пилоты предпочли снижаться.
Ранее, как сообщали “Актуальные новости”, эксперт раскрыл последние слова пилота рухнувшего Ан-148.
Для своих целей специалист задействовал симулятор самолета Boeing 737. Ранее представители МАК сделали вывод, что пилоты Ан-148 перед тем, как подняться в воздух, не активировали функцию обогрева приемников полного давления. Именно благодаря последним и определяется скорость движения лайнера. Такая ошибка могла повлечь за собой замерзание датчиков и некорректное отображение скорости.
При использовании симулятора пилот потратил всего несколько минут на выявление проблемы с задействованием инструкции и ее устранение. В реальной же ситуации такого количества времени у экипажа не было. Решить проблему можно было бы посредством наращивания скорости Ан-148, но пилоты предпочли снижаться.
Ранее, как сообщали “Актуальные новости”, эксперт раскрыл последние слова пилота рухнувшего Ан-148.
Автор: Марина Вебер