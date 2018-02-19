Пропавшую в Башкирии мать троих детей нашли мертвой
Согласно данным местных СМИ, пропавшую в Башкирии мать троих детей нашли мертвой. На данный момент обстоятельства ее гибели выясняются.
Сообщается, что 39-летняя жительница Уфимского района 13 февраля покинула свой дом и отправилась в поселок Ольховое. Несмотря на то, что она взяла с собой телефон, через некоторое время женщина на связь выходить перестала.
19 февраля пропавшую нашли мертвой. Пока причины ее гибели неизвестны.
Сообщается, что 39-летняя жительница Уфимского района 13 февраля покинула свой дом и отправилась в поселок Ольховое. Несмотря на то, что она взяла с собой телефон, через некоторое время женщина на связь выходить перестала.
19 февраля пропавшую нашли мертвой. Пока причины ее гибели неизвестны.
Автор: Екатерина Кузнецова