Леонид Парфенов запустил собственное шоу на YouTube-канале
Отечественный телеведущий Леонид Парфенов обзавелся собственным шоу, получившим название “Парфенон”. Выпуски передачи будут выходить каждую неделю на YouTube-канале Parfenon.
Как пояснил сам Парфенов, его шоу будет посвящено преимущественно произошедшим в течение недели новостям, притом не только в России, но и во всем мире. В частности, в своем дебютном выпуске суммарной продолжительностью почти 17 минут журналист рассказывает о бутылке вина, вспоминает артиста Александра Башлачева, а также говорит о связанном с коррупцией скандале в Дагестане. Для телеведущего это первый опыт в качестве своего рода YouTube-блогера. Продюсером проекта выступает Илья Овчаренко, отмечая, что передача ориентируется прежде всего на взрослую аудиторию в возрасте от 25 и до 45 лет.
Леониду Парфенову достаточно часто приходится путешествовать, поэтому съемки “Парфенона” могут проходить даже за рубежом. В следующих выпусках ведущий переместится в Нью-Йорк, а также побывает в Мюнхене. Просмотреть первый выпуск успели более 22 тысяч граждан.
Как пояснил сам Парфенов, его шоу будет посвящено преимущественно произошедшим в течение недели новостям, притом не только в России, но и во всем мире. В частности, в своем дебютном выпуске суммарной продолжительностью почти 17 минут журналист рассказывает о бутылке вина, вспоминает артиста Александра Башлачева, а также говорит о связанном с коррупцией скандале в Дагестане. Для телеведущего это первый опыт в качестве своего рода YouTube-блогера. Продюсером проекта выступает Илья Овчаренко, отмечая, что передача ориентируется прежде всего на взрослую аудиторию в возрасте от 25 и до 45 лет.
Леониду Парфенову достаточно часто приходится путешествовать, поэтому съемки “Парфенона” могут проходить даже за рубежом. В следующих выпусках ведущий переместится в Нью-Йорк, а также побывает в Мюнхене. Просмотреть первый выпуск успели более 22 тысяч граждан.
Автор: Марина Вебер