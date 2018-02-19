Немецкие врачи сделают протез для женщины, которой муж отрубил топором руки
Жертве ревнивого супруга из Подмосковья, которой муж в конце 2017 года топором отрубил кисти рук, помогут немецкие врачи. Медики согласились создать для 25-летней женщины протез.
Информация о помощи немецких врачей появилась от самой пострадавшей девушки. По словам жительницы Подмосковья, медики специально для нее разработают протез отрубленной мужем руки. Помощь оказалась реальной благодаря неравнодушным гражданам и благотворительности, которая была организована для поддержки пострадавшей женщины. В своем профиле в «ВКонтакте» девушка сообщила, что улетает в Германию, а через месяц вернется с рукой робота. В конце поста женщина поблагодарила людей за оказанную помощь.
Сама трагическая история произошла в Подмосковье в декабре минувшего года. Тогда житель Серпухова заподозрил жену в супружеской измене. После скандала дома он вывез супругу в лес и топором отрубил ей кисти рук. Позже мужчина отвез жену в больницу, а сам сдался в полицию.
Медики смогли пришить девушке одну конечность, второй она лишилась. Через несколько дней суд развел супругов. Сегодня 25-летняя женщина воспитывает двух детей. В дальнейшем ей потребуется длительная реабилитация.
Информация о помощи немецких врачей появилась от самой пострадавшей девушки. По словам жительницы Подмосковья, медики специально для нее разработают протез отрубленной мужем руки. Помощь оказалась реальной благодаря неравнодушным гражданам и благотворительности, которая была организована для поддержки пострадавшей женщины. В своем профиле в «ВКонтакте» девушка сообщила, что улетает в Германию, а через месяц вернется с рукой робота. В конце поста женщина поблагодарила людей за оказанную помощь.
Сама трагическая история произошла в Подмосковье в декабре минувшего года. Тогда житель Серпухова заподозрил жену в супружеской измене. После скандала дома он вывез супругу в лес и топором отрубил ей кисти рук. Позже мужчина отвез жену в больницу, а сам сдался в полицию.
Медики смогли пришить девушке одну конечность, второй она лишилась. Через несколько дней суд развел супругов. Сегодня 25-летняя женщина воспитывает двух детей. В дальнейшем ей потребуется длительная реабилитация.
Автор: Нина Лукашева