Илон Маск получил разрешение на строительство станции Hyperloop в Вашингтоне
Гендиректор SpaceX Илон Маск получил от властей Вашингтона в округе Колумбия разрешение на строительство станции скоростных поездов Hyperloop. Речь идёт о проведении подготовительных работ на земельном участке в районе торгового центра National Mall.
Прошлой осенью Илон Маск добился разрешения должностных лиц на возведение тоннеля Hyperloop в Мэриленде. Изобретатель также представил карту транспортной вакуумной сети. На данный момент финансирование проекта остаётся под вопросом, так как стартап Илона Маска The Boring Company занимается реализацией огнемётов и кепок. Тем не менее, канадско-американский предприниматель уверенно продвигается к своей цели, договариваясь с местными правительствами и сотрудничая с иными компаниями США.
Прошлой осенью Илон Маск добился разрешения должностных лиц на возведение тоннеля Hyperloop в Мэриленде. Изобретатель также представил карту транспортной вакуумной сети. На данный момент финансирование проекта остаётся под вопросом, так как стартап Илона Маска The Boring Company занимается реализацией огнемётов и кепок. Тем не менее, канадско-американский предприниматель уверенно продвигается к своей цели, договариваясь с местными правительствами и сотрудничая с иными компаниями США.
Автор: Воробьева Алина