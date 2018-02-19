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Ученые рассказали, почему женские руки всегда холоднее мужских
Чаще всего женские и детские руки несколько холоднее, чем мужские. Обусловлена такая ситуация тем, то они имеют меньшую мышечную массу, что выяснили ученые из Великобритании, представляющие Кембриджский университет.

Ученые рассказали, почему женские руки всегда холоднее мужских

От мышечной массы рук зависит процесс генерации тепла, требуемого для обогрева непосредственно всего тела. В рамках изучения добровольцам приходилось в течение трех минут удерживать свои конечности в холодной воде. После этого ученые вели наблюдение за тем, как быстро граждане смогут восстановить тепловой баланс. Стремительнее руки согревались у тех, кто отличался большей мышечной массой.

Исследователи оказались несколько удивлены, ведь ранее полагали, что ответственность за сохранность конечностей и тела лежит на подкожном жире. Теперь же оказалось, что представления ошибочны. Авторы работы отмечают, что полноценное представление о воздействии тела на процесс его обогрева имеет существенное значение. В частности, эти знания пригодятся при производстве отдельных видов одежды для прохладных сезонов.

Автор: Марина Вебер
Вчера, 22:39
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