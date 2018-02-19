Анонимный трейдер купил биткоины на $400 млн во время обвала и увеличил состояние почти до $1 млрд
В период наименьшей стоимости криптовалюты, наблюдавшейся с 9 по 12 февраля, анонимный трейдер приобрел 40 000 биткоинов. Теперь состояние неизвестного покупателя приближается к $1 млрд, передает агентство MarketWatch.
Сделка по приобретению криптовалюты проводилась в несколько транзакций. В результате инвестор увеличил баланс счета с 55 000 до 96 000 биткоинов. 19 февраля в ходе торгов ценник криптовалюты возрос на 3,5%, поднявшись до отметки в $11 146. С учетом подорожания трейдер, совершивший масштабное вложение в биткоины, увеличил свое состояние почти до $1 млрд.
Алекс Суннаборг, один из основателей компании Tetras Capital, отметил, что имя крупного игрока не известно. В период спада стоимости криптовалюты многие приобретали ее, поэтому получили неплохую выгоду после «прояснения ситуации с регуляторами в Азии и США».
Сделка по приобретению криптовалюты проводилась в несколько транзакций. В результате инвестор увеличил баланс счета с 55 000 до 96 000 биткоинов. 19 февраля в ходе торгов ценник криптовалюты возрос на 3,5%, поднявшись до отметки в $11 146. С учетом подорожания трейдер, совершивший масштабное вложение в биткоины, увеличил свое состояние почти до $1 млрд.
Алекс Суннаборг, один из основателей компании Tetras Capital, отметил, что имя крупного игрока не известно. В период спада стоимости криптовалюты многие приобретали ее, поэтому получили неплохую выгоду после «прояснения ситуации с регуляторами в Азии и США».
Автор: Чупира Марьяна