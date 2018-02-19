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Роскошный электрический седан Volkswagen I. D. Vizzion с голосовым управлением покажут в Женеве
Мировая премьера роскошного электрического седана Volkswagen I. D. Vizzion с голосовым управлением состоится на автошоу в Женеве. Автомобильная площадка заработает уже в марте, а пока производитель презентовал концепт-кар премиальной модели.

Роскошный электрический седан Volkswagen I. D. Vizzion с голосовым управлением покажут в Женеве


Судя по появившимся в Сети фото, прототип оказался не только без рулевого колеса, а и вовсе без приборной панели. В электрической машине совершенно нет видимых элементов управления. Водителю предлагается руководить процессом при помощи голоса. Реагировать на команды владельца и приводить Volkswagen I. D. Vizzion в движение будет виртуальный помощник.

Эксперты отмечают, что новый электроседан продемонстрирует нацеленность на индустрию сугубо электрических автомобилей. Машина оказалась совершенно новой и переработанной. Главной целью производителя было создание максимально комфортной электрической машины, в которой все процессы взяли бы на себя автономные системы. Отмечается, что виртуальный собеседник учтет индивидуальные качества и предпочтения владельца, и даже найдет к нему особенный подход.

Электрический седан Volkswagen I. D. Vizzion оснастят литиевыми батареями мощностью в 111 кВтч с дальностью хода в 665 километров с учетом рекуперативного торможения. Электрические моторы получат мощность в 306 лошадиных сил, при этом максимальная скорость составит 180 км/ч.

Информации о дате выхода седана в реальный мир пока нет. Как ожидается, к 2025 году Volkswagen выпустит первую двадцатку таких автомобилей. Производство электромобилей стартует в 2020 году.

Автор: Нина Лукашева
Вчера, 23:28
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