Эксперты рассказали, как после начала Великого поста изменились цены на постные продукты
У православных христиан стартовал Великий пост, и эксперты рассказали, каким образом изменилась стоимость постных продуктов. По словам продавцов, скорректировалась цена лишь некоторых товаров.
Несмотря на то, что на некоторые продукты цены все же выросли, покупателей хватает, уверяют продавцы. Во время поста отмечается рост спроса на сельдерей, а также капусту и чеснок. В стоимости подскочили грибы, и если неделю назад их можно было приобрести по 26 рублей, то сейчас местами продаются за 42 рубля, но люди продолжают их покупать. У мясных прилавков толпы сократились, и продавцы отмечают, что спрос на такое продовольствие снижается почти вдвое.
Диетологи подчеркивают, что перестраивать свой рацион следует постепенно, а не резко отказываться от некоторых важных и питательных товаров. Кроме того, далеко не каждый в состоянии строго поститься, и это можно практиковать только при крепком здоровье. Тем, кто болеет, пожилым гражданам и детям лучше придерживаться поста частично или советоваться с врачом.
Несмотря на то, что на некоторые продукты цены все же выросли, покупателей хватает, уверяют продавцы. Во время поста отмечается рост спроса на сельдерей, а также капусту и чеснок. В стоимости подскочили грибы, и если неделю назад их можно было приобрести по 26 рублей, то сейчас местами продаются за 42 рубля, но люди продолжают их покупать. У мясных прилавков толпы сократились, и продавцы отмечают, что спрос на такое продовольствие снижается почти вдвое.
Диетологи подчеркивают, что перестраивать свой рацион следует постепенно, а не резко отказываться от некоторых важных и питательных товаров. Кроме того, далеко не каждый в состоянии строго поститься, и это можно практиковать только при крепком здоровье. Тем, кто болеет, пожилым гражданам и детям лучше придерживаться поста частично или советоваться с врачом.
Автор: Марина Вебер