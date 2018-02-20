На официальном сайте МОК появилась «страница 404» с нераскрывшимся олимпийским кольцом
На официальном сайте МОК, при попытке открыть несуществующий раздел, появляется «страница 404» с рисунком с нераскрывшимся олимпийским кольцом. Таким образом решили намекнуть на события Олимпиады в Сочи.
На торжественном открытии произошел неприятный случай, когда одна из снежинок-колец не раскрылась полностью. Она была крайней справа. Ошибка «404» означает, что что-то пошло не так по неизвестной причине.
Андрей Болтенко, который режиссировал все открывающие олимпиаду мероприятия, не счел обидным эту картинку. Он с юмором предположил, что сайт захватили хакеры, иначе как объяснить эту несерьезность на официальной странице международной организации.
На торжественном открытии произошел неприятный случай, когда одна из снежинок-колец не раскрылась полностью. Она была крайней справа. Ошибка «404» означает, что что-то пошло не так по неизвестной причине.
Андрей Болтенко, который режиссировал все открывающие олимпиаду мероприятия, не счел обидным эту картинку. Он с юмором предположил, что сайт захватили хакеры, иначе как объяснить эту несерьезность на официальной странице международной организации.
Автор: Северов Андрей