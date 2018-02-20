Google добавит функцию «умных ответов» во всевозможные мессенджеры
Google собирается добавить функцию «умных ответов» во всевозможные мессенджеры, подобно приложению Inbox. Опция изначально была включена в Gmail и Allo.
К настоящему моменту уже запущен тест с предложением для владельцев смартфонов, функционирующих на платформе Android, пройти его. Согласно описанию Reply, опция-новинка включает в WhatsApp, Twitter, Line, Facebook Messenger и WeChat «умные ответы».
Приложение работает еще с учетом местонахождения пользователя и отслеживает запланированные в календаре события. Это позволяет системе выдавать максимально точные ответы.
В мессенджерах также появится возможность активации режима «Не беспокоить». В настоящий момент заявку на возможность протестировать новинку может подавать любой желающий. Авторами идеи выступили разработчики Area 120.
К настоящему моменту уже запущен тест с предложением для владельцев смартфонов, функционирующих на платформе Android, пройти его. Согласно описанию Reply, опция-новинка включает в WhatsApp, Twitter, Line, Facebook Messenger и WeChat «умные ответы».
Приложение работает еще с учетом местонахождения пользователя и отслеживает запланированные в календаре события. Это позволяет системе выдавать максимально точные ответы.
В мессенджерах также появится возможность активации режима «Не беспокоить». В настоящий момент заявку на возможность протестировать новинку может подавать любой желающий. Авторами идеи выступили разработчики Area 120.
Автор: Сёмина Виктория