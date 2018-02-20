Ученые NASA нашли самое холодное сердце в мире
Ученые NASA в ходе миссии Operation IceBridge нашли и запечатлели на фото самое холодное сердце в мире. Это необычный скол на леднике, сформированный поблизости северо-западной части Гренландии.
Редкий и удивительный по своей красоте снимок был сделан в ходе одной из летных миссий, которые проводятся в Арктике и Антарктике. На фото можно рассмотреть, как ледник образовал форму сердца, которое лежит среди снегов и льда.
Сотрудники NASA в ходе программы Operation IceBridge налетали свыше 344 000 километров, что эквивалентно 8,6-кратному облету по линии экватора Земли. Миссия действует 9 лет, ее работа закончится в 2018 году. Далее работу ученых продолжит спутник ICESat-2, запустить который планируется в сентябре.
К слову, ранее ученые NASA запечатлели в космосе пингвина с яйцом.
Редкий и удивительный по своей красоте снимок был сделан в ходе одной из летных миссий, которые проводятся в Арктике и Антарктике. На фото можно рассмотреть, как ледник образовал форму сердца, которое лежит среди снегов и льда.
Сотрудники NASA в ходе программы Operation IceBridge налетали свыше 344 000 километров, что эквивалентно 8,6-кратному облету по линии экватора Земли. Миссия действует 9 лет, ее работа закончится в 2018 году. Далее работу ученых продолжит спутник ICESat-2, запустить который планируется в сентябре.
К слову, ранее ученые NASA запечатлели в космосе пингвина с яйцом.
Автор: Нина Лукашева