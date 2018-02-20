В Голливуде появятся новые правила съемок интимных сцен
В Голливуде в скором времени могут измениться правила съемок откровенных сцен. Причиной такой ситуации стал недавний секс-скандал, в который оказались вовлечены многие известные личности.
Британский профсоюз актеров Equity недавно рассказал о внедрении коррективов в правилах съемок интимных сцен. Так, во время поцелуя нельзя пускать в ход язык или обмениваться слюной. Исключения возможны, но только если на это дали согласие как режиссеры кинокартины, так и непосредственно участвующие в процессе звезды. Обнажаться в кадре можно, но тоже при наличии согласия актеров и контроле процесса со стороны “режиссера по интимным сценам”, а также важно наличие телесного нижнего белья, которого после монтажа видно не будет.
На такие изменения при съемках фильмов пришлось пройти после непростой ситуации в Голливуде. Десятки актрис с мировым именем начали массово признаваться в домогательствах и сексуальном насилии. Все началось после того, как в адрес Харви Вайнштейна прозвучал ряд обвинений от звезд, с которыми ему приходилось работать.
Британский профсоюз актеров Equity недавно рассказал о внедрении коррективов в правилах съемок интимных сцен. Так, во время поцелуя нельзя пускать в ход язык или обмениваться слюной. Исключения возможны, но только если на это дали согласие как режиссеры кинокартины, так и непосредственно участвующие в процессе звезды. Обнажаться в кадре можно, но тоже при наличии согласия актеров и контроле процесса со стороны “режиссера по интимным сценам”, а также важно наличие телесного нижнего белья, которого после монтажа видно не будет.
На такие изменения при съемках фильмов пришлось пройти после непростой ситуации в Голливуде. Десятки актрис с мировым именем начали массово признаваться в домогательствах и сексуальном насилии. Все началось после того, как в адрес Харви Вайнштейна прозвучал ряд обвинений от звезд, с которыми ему приходилось работать.
Автор: Марина Вебер