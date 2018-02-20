Трогательное видео дочки Тимати собрало свыше миллиона просмотров в Instagram
Трогательное видео дочки исполнителя Тимати собрало свыше миллиона просмотров в Instagram. Ролик выложила у себя на странице мать девочки и экс-супруга музыканта Алена Шишкова.
Бывшая возлюбленная Тимати призналась, что старается как можно больше времени проводить с маленькой Алисой, однако это не всегда получается, и воспитанием девочки зачастую занимается бабушка. В новом семейном ролике модель разговаривает с малышкой о любви к родителям, а она рассказывает про ангелов и их стрелы. В конце разговора мама выкрикивает слово «Танцуй!», обращаясь к Алисе.
Фолловеры оценили трогательность видео и назвали его «милым». Видеоролик собрал свыше 1,7 млн просмотров. Многие отметили в комментариях обаяние и интересную внешность малышки.
Бывшая возлюбленная Тимати призналась, что старается как можно больше времени проводить с маленькой Алисой, однако это не всегда получается, и воспитанием девочки зачастую занимается бабушка. В новом семейном ролике модель разговаривает с малышкой о любви к родителям, а она рассказывает про ангелов и их стрелы. В конце разговора мама выкрикивает слово «Танцуй!», обращаясь к Алисе.
Фолловеры оценили трогательность видео и назвали его «милым». Видеоролик собрал свыше 1,7 млн просмотров. Многие отметили в комментариях обаяние и интересную внешность малышки.
Автор: Сёмина Виктория