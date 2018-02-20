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Ученые: В будущем Земля может стать плоской из-за ускорения вращения
Сторонники концепции плоской Земли обвиняют власти разных держав в обмане по поводу шаропадобной формы планеты. Ученые утверждают, что она никогда не выглядела как диск, но, если ей удастся ускорить вращение, она в будущем может приобрести плоские очертания.

Ученые: В будущем Земля может стать плоской из-за ускорения вращения


В данное время Земля не имеет форму идеального шара, скорее, похожа на эллипс: она выпуклая и слегка приплюснутая в области полюсов. Такие очертания Голубой планете придало вращение, и, с чем большей скоростью она будет двигаться, тем более плоской станет.

У планеты людей, как отмечает эксперт ToDay News Ufa, есть шанс стать плоской. Для этого небесному телу нужно лишь ускорить движение в десятки раз, но тогда его атмосфера существенно потеряет в объеме и человечество в подобных условиях не выживет. Однако на сегодняшний день, по данным ученых, наблюдается замедление вращения Земли.

Ранее ученые заявили, что в сутках может быть 25 часов через 100 млн лет.

Автор: Чупира Марьяна
Сегодня, 04:00
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