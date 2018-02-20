Анфиса Чехова впечатлила поклонников пикантным снимком из бани
Анфиса Чехова впечатлила своих поклонников пикантным снимком, сделанным во время посещения бани. Соответствующий пост отечественная телеведущая разместила на своей странице в сети Instagram.
На снимке облаченная в купальник Анфиса Чехова, находясь при этом в бане, прижалась к стеклу всем телом, касаясь его также языком. Несмотря на откровенный кадр, сам пост теледивы получился серьезным. Она рассказала, что в юности была не слишком уверенной в себе, боясь кого-то разочаровать. Из-за этого она серьезно подходила к свиданиям, выбирая сексуальные наряды и яркий макияж.
Чтобы не спугнуть парня после встречи, Чехова даже позволяла себя поцеловать, несмотря на то, что сама готова к этому не была. Знаменитость даже не могла решить, нравится ли ей человек. Однако со временем ее самооценка выросла, телеведущая теперь общается только с теми, кто ей интересен, и не она ждет кого-то, а ее ожидают.
В комментариях поклонники похвалили Анфису Чехову за то, что она работает над собой, но основное число комплиментов касалось фигуры звезды.
На снимке облаченная в купальник Анфиса Чехова, находясь при этом в бане, прижалась к стеклу всем телом, касаясь его также языком. Несмотря на откровенный кадр, сам пост теледивы получился серьезным. Она рассказала, что в юности была не слишком уверенной в себе, боясь кого-то разочаровать. Из-за этого она серьезно подходила к свиданиям, выбирая сексуальные наряды и яркий макияж.
Чтобы не спугнуть парня после встречи, Чехова даже позволяла себя поцеловать, несмотря на то, что сама готова к этому не была. Знаменитость даже не могла решить, нравится ли ей человек. Однако со временем ее самооценка выросла, телеведущая теперь общается только с теми, кто ей интересен, и не она ждет кого-то, а ее ожидают.
В комментариях поклонники похвалили Анфису Чехову за то, что она работает над собой, но основное число комплиментов касалось фигуры звезды.
Автор: Марина Вебер