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Ученые: Длительность жизни зависит от нейронов фон Экономо
Длительность жизни зависит от количества нейронов фон Экономо. К такому выводу пришли ученые на основе ряда экспериментов на головном мозге долгожителей после их смерти.

Ученые: Длительность жизни зависит от нейронов фон Экономо


Феномен долгожительства не дает покоя ученым на протяжении долгих лет. Специалисты из разных стран пытаются узнать, почему до преклонного возраста доживают только некоторые люди. Последнее исследование американских сотрудников Северо-западного университета США позволило приоткрыть завесу тайны в этом вопросе.

Предыдущие исследования доказали, что среди долгожителей меньше эмоционально нестабильных людей. Теперь сделано новое открытие. Ученые изучили мозг 10 «суперстариков» после ухода из жизни и обнаружили в тканях их мозга больше нейронов фон Экономо (веретенообразных нейронов), чем в органе других людей. Эти нейроны были обнаружены в мозге человека не так давно. Они имеются в двух отделах и отвечают за принятие решений, эмоциональные реакции человека и социальные контакты.

Нарушения в веретенообразных нейронах ведут к заболеваниям, которые характеризуются уходом от социальных контактов, нарушением мышления и речи и искажением реальности. Поражения нейронов фон Экономо ученые сравнивают с болезнью Альцгеймера и шизофренией. В ходе исследования оказалось, что долгожители имеют больше этих нейронов, чем есть даже у некоторых молодых людей.

Специалисты намерены продолжить исследования, поскольку пока не понимают, почему у одних людей этих нейронов оказывается много, а у других совсем мало и почему это оказывает влияние на длительность жизни.

Между тем ранее стало известно, что секс сокращает жизнь.

Автор: Нина Лукашева
Сегодня, 06:00
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