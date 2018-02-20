Специалисты научились в 5 раз быстрее заряжать литий-ионные батареи
Британские специалисты смогли зарядить литий-ионную батарею почти в 5 раз быстрее обычного, сообщает Eurekalert. Ученые создали особую технологию, демонстрирующую снижение производительности своих девайсов со стороны производителей.
Как оказалось, современные смартфоны могут выдерживать и более интенсивный процесс зарядки. Тем не менее, эксперты призвали с пониманием отнестись с тем, что бренды намеренно занижают возможности девайсов, ведь они делают это из соображений безопасности. Например, снижается вероятность взрывов и других критических поломок.
Разработка британцев позволяет более оптимально наблюдать за функционированием гаджета. Её суть состоит в том, что заряд накапливается быстрее и достигает максимальной реализации потенциала.
Ранее ученые выяснили, что смартфоны вызывают болезнь Альцгеймера.
Как оказалось, современные смартфоны могут выдерживать и более интенсивный процесс зарядки. Тем не менее, эксперты призвали с пониманием отнестись с тем, что бренды намеренно занижают возможности девайсов, ведь они делают это из соображений безопасности. Например, снижается вероятность взрывов и других критических поломок.
Разработка британцев позволяет более оптимально наблюдать за функционированием гаджета. Её суть состоит в том, что заряд накапливается быстрее и достигает максимальной реализации потенциала.
Ранее ученые выяснили, что смартфоны вызывают болезнь Альцгеймера.
Автор: Русанов Руслан