В Великобритании здания церквей будут распространять интернет-сигнал
В Великобритании здания церквей помогут распространять сигналы мобильных и интернет-операторов. В программе будут участвовать 16 000 объектов.
Сейчас передающие устройства установлены на 100 зданиях Челмсфорда, а также Нориджа. Правительство решило помочь и обеспечить связью сельскую местность, поэтому заключило соглашение с церковными и коммерческими организациями. Глава министерства цифровых технологий заявил, что рад, когда здания 15 века помогут в распространении современной, быстрой связи в отдаленные уголки страны.
Сейчас передающие устройства установлены на 100 зданиях Челмсфорда, а также Нориджа. Правительство решило помочь и обеспечить связью сельскую местность, поэтому заключило соглашение с церковными и коммерческими организациями. Глава министерства цифровых технологий заявил, что рад, когда здания 15 века помогут в распространении современной, быстрой связи в отдаленные уголки страны.
Автор: Северов Андрей