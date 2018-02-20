Алла Довлатова показала на фото похудевшую после родов супругу Андрея Малахова
Алла Довлатова поделилась снимком в компании супруги Андрея Малахова — Натальи Шкулевой. Многие подписчики страницы радиоведущей отметили, что избранница звезды “Прямого эфира” заметно похудела после родов.
Встретились Довлатова и Шкулева во время мероприятия, посвященного празднованию Масленицы. Андрей Малахов и его жена пригласили к себе множество гостей, основательно подготовившись. “Приехала с работы. Накормили, напоили…” — отозвалась радиоведущая о проведенном времени. Она призналась, что, несмотря на попытку сохранить фигуру, не удержалась и съела два блина с мясом, но вечеринкой все равно осталась довольна.
В комментариях многие фолловеры не смогли оставить без внимания изменения во внешности Натальи Шкулевой. В частности, после родов избранница Андрея Малахова достаточно быстро вернула себе хорошую форму.
Напомним, ранее сообщалось, что Анна Седокова задолжала Малахову за то, что в клипе на композицию “Привыкаю” телеведущий исполнил роль любовника певицы.
Встретились Довлатова и Шкулева во время мероприятия, посвященного празднованию Масленицы. Андрей Малахов и его жена пригласили к себе множество гостей, основательно подготовившись. “Приехала с работы. Накормили, напоили…” — отозвалась радиоведущая о проведенном времени. Она призналась, что, несмотря на попытку сохранить фигуру, не удержалась и съела два блина с мясом, но вечеринкой все равно осталась довольна.
В комментариях многие фолловеры не смогли оставить без внимания изменения во внешности Натальи Шкулевой. В частности, после родов избранница Андрея Малахова достаточно быстро вернула себе хорошую форму.
Напомним, ранее сообщалось, что Анна Седокова задолжала Малахову за то, что в клипе на композицию “Привыкаю” телеведущий исполнил роль любовника певицы.
Автор: Марина Вебер