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Алла Довлатова показала на фото похудевшую после родов супругу Андрея Малахова
Алла Довлатова поделилась снимком в компании супруги Андрея Малахова — Натальи Шкулевой. Многие подписчики страницы радиоведущей отметили, что избранница звезды “Прямого эфира” заметно похудела после родов.

Алла Довлатова показала на фото похудевшую после родов супругу Андрея Малахова

Встретились Довлатова и Шкулева во время мероприятия, посвященного празднованию Масленицы. Андрей Малахов и его жена пригласили к себе множество гостей, основательно подготовившись. “Приехала с работы. Накормили, напоили…” — отозвалась радиоведущая о проведенном времени. Она призналась, что, несмотря на попытку сохранить фигуру, не удержалась и съела два блина с мясом, но вечеринкой все равно осталась довольна.

В комментариях многие фолловеры не смогли оставить без внимания изменения во внешности Натальи Шкулевой. В частности, после родов избранница Андрея Малахова достаточно быстро вернула себе хорошую форму.

Напомним, ранее сообщалось, что Анна Седокова задолжала Малахову за то, что в клипе на композицию “Привыкаю” телеведущий исполнил роль любовника певицы.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 08:03
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