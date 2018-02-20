Голлум из «Властелина колец» раскритиковал новые ограничения в сексе для актеров
Энди Серкис, выступивший во «Властелине колец» в роли персонажа Голлума, раскритиковал новые ограничения в съемках сцен сексуального характера. Правила были введены для режиссеров в связи с волной секс-скандалов, возникшей за последние полгода в киноиндустрии.
Так, запретов коснулись поцелуи с языком и раздевания на кастингах. Более того, актеры теперь будут закрывать свои гениталии на съемочных площадках. Серкис, в свою очередь, сравнил руководство с цензурой, наносящей серьезный вред «правильному творческому подходу к созданию фильмов».
«На мой взгляд, режиссер в тандеме с актерами должен сам обнаружить удобный для всех способ передать смысл фильма, ведь это является главной задачей. Поэтому будет очень жаль, если герои начнут вести себя скованно, стесняясь играть настоящих людей», - отметил актер.
Так, запретов коснулись поцелуи с языком и раздевания на кастингах. Более того, актеры теперь будут закрывать свои гениталии на съемочных площадках. Серкис, в свою очередь, сравнил руководство с цензурой, наносящей серьезный вред «правильному творческому подходу к созданию фильмов».
«На мой взгляд, режиссер в тандеме с актерами должен сам обнаружить удобный для всех способ передать смысл фильма, ведь это является главной задачей. Поэтому будет очень жаль, если герои начнут вести себя скованно, стесняясь играть настоящих людей», - отметил актер.
Автор: Сёмина Виктория