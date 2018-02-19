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Джереми Микс прокомментировал съемки в клипе Ольги Бузовой
Джереми Микс обнародовал в Instagram-аккаунте кадры из клипа Ольги Бузовой, где снялся в роли главного героя, и поблагодарил певицу. Сама теледива не комментировала сотрудничество с «самым красивым преступником планеты».

Джереми Микс прокомментировал съемки в клипе Ольги Бузовой


32-летний Микс недавно посетил Москву по приглашению Ольги Бузовой. В музыкальном видеоклипе восходящей звезды отечественной эстрады, премьера которого состоялась 14 февраля, сыграл главного героя. Однако ни российская певица, ни модель из США не раскрывали подробности совместной работы. Некоторые инсайдеры утверждают, что артистка заплатила партнеру по съемкам сотни тысяч долларов.

Пользователям не очень понравилось «молчание» знаменитостей, и они стали забрасывать нелестными комментариями «самого красивого преступника мира», считая, что он обманул звезду. На днях Джереми Микс все же опубликовал в микроблоге кадры клипа Бузовой, написав: «Спасибо!», и отметил аккаунт певицы.

Автор: Чупира Марьяна
Вчера, 21:23
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