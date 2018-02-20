Ученые нашли связь между проблемами со зрением и плохой успеваемостью в школе
Плохая успеваемость ребенка в школе может быть связана с плохим зрением. К соответствующим заключениям после проведенных исследований пришли ученые из Университета Ватерлоо.
Ученые в ходе работы проверили у детей бинокулярное зрение, когда человек способен фокусировать оба глаза на одной цели. Участие в обследовании приняли более 120 детей, чей возраст колебался от 6 до 14 лет. Оказалось, что более трех четвертей детей отличаются хорошим зрением, но в ходе проверки на бинокулярное зрение удалось выяснить, что не менее трети из них имели показатели ниже нормы. Это значит, что таким учащимся несколько сложнее концентрироваться на буквах, а затем оперативно переносить фокусировку с одной строки на другую.
Лиза Кристиан, один из ведущих авторов исследования, считает, что проведенная ее коллегами работа поможет родителям и педагогам найти подход к школьникам, которые отстают по программе, имея при этом проблемы со зрением.
Ранее научные работники рассказали о необходимости ежедневного сна.
Ученые в ходе работы проверили у детей бинокулярное зрение, когда человек способен фокусировать оба глаза на одной цели. Участие в обследовании приняли более 120 детей, чей возраст колебался от 6 до 14 лет. Оказалось, что более трех четвертей детей отличаются хорошим зрением, но в ходе проверки на бинокулярное зрение удалось выяснить, что не менее трети из них имели показатели ниже нормы. Это значит, что таким учащимся несколько сложнее концентрироваться на буквах, а затем оперативно переносить фокусировку с одной строки на другую.
Лиза Кристиан, один из ведущих авторов исследования, считает, что проведенная ее коллегами работа поможет родителям и педагогам найти подход к школьникам, которые отстают по программе, имея при этом проблемы со зрением.
Ранее научные работники рассказали о необходимости ежедневного сна.
Автор: Марина Вебер