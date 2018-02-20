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Виктория Боня заявила о домогательствах Харви Вайнштейна
Известная российская телеведущая, светская львица и модель Виктория Боня заявила о домогательствах одного из самых влиятельных продюсеров мира Харви Вайнштейна. Откровенное признание звезды появилось в паблике Super.ru.

Виктория Боня заявила о домогательствах Харви Вайнштейна


Виктория Боня решили присоединиться к флешмобу черных платьев Time’s Up, инициированному зарубежными звездами. Движение было организовано, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме сексуальных домогательств и помочь жертвам этого страшного явления. Специально для этого теледива примерила черное платье и даже сделала громкое признание.

Накануне в Лондоне прошла церемония вручения кинопремии BAFTA. В числе знаменитостей оказалась и Виктория Боня. Вначале российская звезда позировала в серебристом наряде, однако для гала-ужина решила переодеться в черное платье и таким образом поддержать волну Time’s Up. Более того, Виктория Боня заявила, что Харви Вайнштейн буквально накинулся на нее, когда они встретились в Лос-Анджелесе, а выглядел голливудский продюсер и совладелец Miramax при этом как психически нездоровый человек.

Также Виктоиря Боня сообщила, что мечтает о том, чтобы акция черных платьев закончилась как можно скорее, поскольку уже нет сил видеть красивых женщин в таком цвете, будто они на поминки собрались.

Между тем женская половина подписчиков паблика к заявлению российской звезды отнеслась несерьезно. Дамы в один голос принялись заявлять, что американский кинодеятель домогался и их, а сама история уже оскомину набила, особенно после шквала заявлений всех желающих.

Ранее Виктория Боня покорила новым образом.

Автор: Нина Лукашева
Сегодня, 07:45
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