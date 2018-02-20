Mail.Ru Games Ventures заключила партнерское соглашение с Epic Games
Mail.Ru Games Ventures заключила партнерское соглашение с Epic Games и будут помогать в развитии перспективных игровых проектов. Поддержку могут получить любые разработчики по всему миру.
Epic Games возьмет на себя поиск игровых студий, которые имеют хороший профессиональный потенциал. Также она выступит техническим консультантом как по общим вопросам, так и при использовании игрового движка Unreal. Mail.Ru возглавит комитет, который будет проводить конкурсы и отбирать победителей для дальнейшего финансирования. Также российская компания обеспечит маркетинговую поддержку, аналитическим инструментарием, защиту информации и доступ к множеству сервисов Mail.Ru Group.
В результате такого сотрудничества должны появиться образовательные программы, прогрессивное развитие геймерского сообщества, международный обмен опытом в сфере создания игр.
Epic Games возьмет на себя поиск игровых студий, которые имеют хороший профессиональный потенциал. Также она выступит техническим консультантом как по общим вопросам, так и при использовании игрового движка Unreal. Mail.Ru возглавит комитет, который будет проводить конкурсы и отбирать победителей для дальнейшего финансирования. Также российская компания обеспечит маркетинговую поддержку, аналитическим инструментарием, защиту информации и доступ к множеству сервисов Mail.Ru Group.
В результате такого сотрудничества должны появиться образовательные программы, прогрессивное развитие геймерского сообщества, международный обмен опытом в сфере создания игр.
Автор: Северов Андрей