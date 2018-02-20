Lada Vesta SW показала средние результаты на краш-тестах
Специалисты провели фронтальные краш-тесты модификации Lada Vesta SW. Транспортное средство показало довольно средние результаты, уступив даже обычному седану Vesta.
Автомобиль столкнулся с препятствием при скорости в 65 км/час, а по итогам тестирований машина удостоилась лишь 12 баллов и получила всего 3 звезды (это хуже результатов классической Vesta – 15 баллов). Главной причиной невысокой оценки стала потеря структурной целостности и деформация пространства для ног. Самой лучшей моделью в рамках испытаний стал «бюджетник» Hyundai Solaris с показателем в 16 баллов.
Ранее сообщалось, что в Сеть попали фото удлинённой Lada Vesta Signature президента «АвтоВАЗа».
Автомобиль столкнулся с препятствием при скорости в 65 км/час, а по итогам тестирований машина удостоилась лишь 12 баллов и получила всего 3 звезды (это хуже результатов классической Vesta – 15 баллов). Главной причиной невысокой оценки стала потеря структурной целостности и деформация пространства для ног. Самой лучшей моделью в рамках испытаний стал «бюджетник» Hyundai Solaris с показателем в 16 баллов.
Ранее сообщалось, что в Сеть попали фото удлинённой Lada Vesta Signature президента «АвтоВАЗа».
Автор: Русанов Руслан