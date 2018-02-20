Астрофотограф заснял Tesla Илона Маска в космосе
Роджелио Берналу Андрео, американо-испанскому астрофотографу, удалось запечатлеть полет в космическом пространстве Tesla Roadster Илона Маска. Специалист рассчитал расположение суперкара и снял его на видео.
Запуск личного Tesla Roadster Илона Маска состоялся 6 февраля, и с того времени общественность пристально следит за движением в космосе вишневого автомобиля-путешественника.
Роджелио Бернал Андрео, используя телескоп и расчеты, сделанные на астрономическом калькуляторе NASA, определил расположение объекта и запечатлел его полет на видео. В момент съемок, как утверждает астрофотограф, Tesla Roadster Маска находился на высоте 805 000 км от Земли.
Запуск личного Tesla Roadster Илона Маска состоялся 6 февраля, и с того времени общественность пристально следит за движением в космосе вишневого автомобиля-путешественника.
Роджелио Бернал Андрео, используя телескоп и расчеты, сделанные на астрономическом калькуляторе NASA, определил расположение объекта и запечатлел его полет на видео. В момент съемок, как утверждает астрофотограф, Tesla Roadster Маска находился на высоте 805 000 км от Земли.
Автор: Чупира Марьяна