На PS4 протестируют аренный файтинг Naruto to Boruto: Shinobi Striker

Игра представляет собой командный аренный файтинг 4 на 4 в стиле вселенной «Наруто». Напомним, Naruto to Boruto: Shinobi Striker официально анонсировали весной 2017 года для всех основных игровых платформ: Xbox One, PlayStation 4 и ПК.В данном бета-тестировании геймеры смогут использовать не менее 30 ниндзюцу. Игроки, принявшие участие в контрольной проверке Naruto to Boruto: Shinobi Striker, получат в подарок футболку для своего будущего аватара. На данный момент неизвестно, когда именно стоит ожидать файтинг.