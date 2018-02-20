В Барнауле разыскивают сбившего 10-летнего ребенка водителя
В Барнауле разыскивают сбившего 10-летнего ребенка водителя, который скрылся с места происшествия. Сведения о ДТП, произошедшем 19 февраля на улице Юрина, предоставили сотрудники Госавтоинспекции.
Сообщается, наезд произошел около дома №202 в 12:40. Личность водителя не установлена, поскольку он оставил место происшествия. Марка автомобиля также останется неизвестной. Сотрудники ГИБДД просят очевидцев помочь в расследовании и сообщить любую информацию о наезде по телефону «02».
Ранее в Барнауле ребенка сбила автоледи.
Сообщается, наезд произошел около дома №202 в 12:40. Личность водителя не установлена, поскольку он оставил место происшествия. Марка автомобиля также останется неизвестной. Сотрудники ГИБДД просят очевидцев помочь в расследовании и сообщить любую информацию о наезде по телефону «02».
Ранее в Барнауле ребенка сбила автоледи.
Автор: Джанабилова Татьяна П