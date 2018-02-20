В Сети появились частичные характеристики HTC Desire 12
В Сети появились частичные характеристики HTC Desire 12. Флагманский смартфон выйдет на рынок в 2018 году.
Согласно данным, предоставленным компанией Android Authority, новый HTC Desire 12 получит соблазнительный для недорогого телефона дизайн. Устройство работает в паре с 64-разрядным четырехъядерным процессором MediaTek. В комплектацию входит память на 3 и 32 Гб, две камеры – самонаводящаяся на 5 Мп и заднего вида на 12 Мп, ОС Android Oreo. Размер безрамочного экрана с соотношением сторон 18:9 составит 5,5 дюймов HD (720 x 1440 пикселей). Также HTC решила добавить в свой флагман батарею на 2730 мАч, поддержку двух SIM-карт, 4G LTE и microSD (до 2 ТБ).
HTC Desire 12 может быть представлен вместе с флагманом U12, но пока неясно, поступит ли смартфон начального уровня на выставку Mobile World Congress (MWC) 2018 года.
Согласно данным, предоставленным компанией Android Authority, новый HTC Desire 12 получит соблазнительный для недорогого телефона дизайн. Устройство работает в паре с 64-разрядным четырехъядерным процессором MediaTek. В комплектацию входит память на 3 и 32 Гб, две камеры – самонаводящаяся на 5 Мп и заднего вида на 12 Мп, ОС Android Oreo. Размер безрамочного экрана с соотношением сторон 18:9 составит 5,5 дюймов HD (720 x 1440 пикселей). Также HTC решила добавить в свой флагман батарею на 2730 мАч, поддержку двух SIM-карт, 4G LTE и microSD (до 2 ТБ).
HTC Desire 12 может быть представлен вместе с флагманом U12, но пока неясно, поступит ли смартфон начального уровня на выставку Mobile World Congress (MWC) 2018 года.
Автор: Джанабилова Татьяна П