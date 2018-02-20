В пещере Мексики нашли человеческие останки возрастом 12 тысяч лет
В пещере Мексики обнаружили останки человека, оценочный возраст которых составляет 12 тысяч лет. Водолазы нашли их в системе подводных пещер полуострова Юкатан, цитируют главу проекта исследования Гильермо де Анда зарубежные СМИ.
Согласно словам работника Национального института истории и антропологии, расположение останков дает возможность предположить, что причиной гибели этого человека оказалось некое «катастрофическое событие».
«Кому конкретно принадлежал скелет, пока только предстоит выяснить. В этой цели к проекту будет привлечен антрополог. Он поможет понять, что именно произошло более 10 тысяч лет назад», - отмечает Анда.
Во время погружений были найдены алтари и прочие сооружения. Предположительно, эти объекты посвящены Эк-Чуаху, богу торговли майя. В соответствии со словами специалистов, подводная система распространяется на расстояние в 347 км, тогда как количество объектов в рамках археологического наследия майя может исчисляться сотнями.
Согласно словам работника Национального института истории и антропологии, расположение останков дает возможность предположить, что причиной гибели этого человека оказалось некое «катастрофическое событие».
«Кому конкретно принадлежал скелет, пока только предстоит выяснить. В этой цели к проекту будет привлечен антрополог. Он поможет понять, что именно произошло более 10 тысяч лет назад», - отмечает Анда.
Во время погружений были найдены алтари и прочие сооружения. Предположительно, эти объекты посвящены Эк-Чуаху, богу торговли майя. В соответствии со словами специалистов, подводная система распространяется на расстояние в 347 км, тогда как количество объектов в рамках археологического наследия майя может исчисляться сотнями.
Автор: Валерий Антонов