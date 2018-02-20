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В пещере Мексики нашли человеческие останки возрастом 12 тысяч лет
В пещере Мексики обнаружили останки человека, оценочный возраст которых составляет 12 тысяч лет. Водолазы нашли их в системе подводных пещер полуострова Юкатан, цитируют главу проекта исследования Гильермо де Анда зарубежные СМИ.

В пещере Мексики нашли человеческие останки возрастом 12 тысяч лет


Согласно словам работника Национального института истории и антропологии, расположение останков дает возможность предположить, что причиной гибели этого человека оказалось некое «катастрофическое событие».

«Кому конкретно принадлежал скелет, пока только предстоит выяснить. В этой цели к проекту будет привлечен антрополог. Он поможет понять, что именно произошло более 10 тысяч лет назад», - отмечает Анда.

Во время погружений были найдены алтари и прочие сооружения. Предположительно, эти объекты посвящены Эк-Чуаху, богу торговли майя. В соответствии со словами специалистов, подводная система распространяется на расстояние в 347 км, тогда как количество объектов в рамках археологического наследия майя может исчисляться сотнями.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 08:48
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